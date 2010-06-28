Россия передала Украине проект соглашения по транзиту нефти

Россия передала Украине проект межправительственного соглашения по транзиту нефти.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН по итогам переговоров премьер-министров двух стран Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА.

И.СЕЧИН рассчитывает, что этот документ "в ближайшее время будет рассмотрен и поддержан украинской стороной".

Он не исключил, что в случае, если Украина сделает скидку на транзит нефти через порт «Южный», объем перекачки может составить от 9 до 17 миллионов тонн.

Как сообщал УНИАН, Россия и Украина в конце 2009 года достигли договоренности по условиям транзита нефти через украинскую территорию в Европу в 2010 году, согласно которой ставка транзита была повышена на 30% по сравнению с текущим годом, а объем транспортировки по нефтепроводу "Дружба" было решено оставить на уровне 2009 года - 15 млн. тонн.

17 июня глава Минэнерго РФ Сергей ШМАТКО заявил, что Украина должна сделать привлекательными для поставок нефти свои транзитные маршруты.

С.ШМАТКО отметил, что на сегодняшний день перекачка нефти через украинские порты экономически проигрывает другим существующим направлениям.

"На сегодняшний день идет сворачивание прокачки нефти в этом направлении, причем, это происходит исключительно по экономическим соображениям", - добавил он.

Сегодня, 28 июня, после участия во встрече премьер-министров Украины и РФ министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина и Россия на текущей неделе планируют подписать соглашение о транзите нефти.