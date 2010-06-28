Украина и Россия подготовят соглашение по газу - Сечин
16:04, 28 июня 2010Энергетика
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В сжатые сроки
Украина и Россия договорились в сжатые сроки подготовить межправительственное соглашение по газу.
Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН по итогам переговоров премьер-министров двух стран Николая АЗАРОВА и Владимира ПУТИНА, передает РИА "Новости".
И.СЕЧИН добавил, что "Украина сделала ряд дополнительных предложений по сотрудничеству в газовой сфере, они будут рассмотрены".
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