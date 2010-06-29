Фьючерсы на нефть немного снизились

Фьючерсы на сырую нефть в понедельник немного упали на фоне ослабления опасений относительно первого тропического шторма в этом сезоне, который, как ожидается, будет представлять собой меньшую угрозу для нефтяной инфраструктуры в Мексиканском заливе, чем полагалось ранее, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки августовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 61 цент, или на 0,8%, до 78,25 доллара за баррель, самого высокого внутридневного уровня с 6 мая.

Августовские фьючерсы на североморскую нефть марки Brent на ICE Futures снизились на 53 цента, или на 0,7%, до 77,59 доллара за баррель.

Опасения относительно первого шторма этого сезона в пятницу подтолкнули цены на нефть к семинедельному максимуму в пятницу. Ожидается, что сезон ураганов в Атлантическом океане будет необычайно активным. В понедельник цены снизились, так как прогнозы показали, что тропический шторм Алекс, вероятно, не заденет основные узлы добычи и переработки нефти в Мексиканском заливе.

Нефтяные компании региона начали предварительные эвакуации и остановку некоторых своих буровых платформ. В целом не ожидается, что это существенно повлияет на добычу нефти в заливе, где добывается примерно 1,6 млн баррелей нефти в день. Хотя инвесторы продолжают следить за изменениями в прогнозах, вряд ли тропический шторм Алекс станет для энергетической индустрии серьезной угрозой.

Запасы сырой нефти и нефтепродуктов в США остаются выше средних уровней за пять лет. Приближается пик летнего водительского сезона. Ожидается, что выходящие в среду данные Министерства энергетики покажут сокращение запасов сырой нефти после их неожиданного роста неделей ранее.

Аналитики ожидают, что запасы нефти на неделе 19-25 июня сократились на 1 млн баррелей, а запасы бензина упали на 500 000 баррелей. Запасы дистиллятов, включающих в себя топочный мазут и дизельное топливо, находятся на самом высоком уровне с начала ведения подобных наблюдений в 1982 году. Ожидается, что на неделе 19-25 июня они выросли еще на 1 млн баррелей.

Цены на бензин, которые в конце прошлой недели продемонстрировали самый значительный рост среди нефтепродуктов, в понедельник упали более резко, чем цены на нефть. Июльские фьючерсы на бензин RBOB снизились в цене на 3,02 цента, или на 1,4%, до 2,1369 доллара за галлон. Последний раз торги по этому контракту будут проходить в среду. Котировки наиболее активно торгующихся августовских фьючерсов на бензин снизились на 2,86 цента до 2,1302 доллара за галлон.

Июльские фьючерсы на топочный мазут снизились в цене на 1,89 цента, или на 0,9%, до 2,0933 доллара за галлон. Августовские фьючерсы на топочный мазут упали на 1,63 цента, или на 0,8%, до 2,1171 доллара за галлон.