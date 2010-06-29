Нужно создать ВСК для расследования ситуации вокруг «РосУкрЭнерго»
БЮТ настаивает на этом
Фракция БЮТ требует создать на этой пленарной неделе Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении НАК «Нафтогаз Украины» компании «РосУкрЭнерго» свыше 12 млрд. кубометров газа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов.
«Мы просим на этой неделе безотлагательно внести кандидатуры в состав комиссии от всех фракций и создать ВСК», - сказал он.
По словам И.КИРИЛЕНКО, провластные фракции должны быть заинтересованы в создании соответствующей комиссии для проведения объективного расследования ситуации, сложившейся после решения Стокгольмского арбитража.
В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН также призвал все фракции подать свои кандидатуры в состав ВСК.
По его словам, после этого 30 июня Комитет ВР по вопросам регламента мог бы рассмотреть соответствующий проект постановления на своем заседании, а 1 июля парламент уже создал бы соответствующую ВСК.
Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитражный суд 8 июня 2010 года вынес решение в продолжительном хозяйственном споре между компанией “РосУкрЭнерго” и НАК "Нафтогаз Украины", обязав украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа, и передать как неустойку еще 1,1 млрд. кубометров.
Это решение является следующим после принятого Стокгольмским арбитражным судом решения от 30 марта 2010 года о возмещении “РосУкрЭнерго” около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на снабжение, транзит и хранение газа.
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