Нужно создать ВСК для расследования ситуации вокруг «РосУкрЭнерго»

Фракция БЮТ требует создать на этой пленарной неделе Временную следственную комиссию Верховной Рады по расследованию ситуации вокруг решения Стокгольмского арбитражного суда о возвращении НАК «Нафтогаз Украины» компании «РосУкрЭнерго» свыше 12 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО во время Согласительного совета руководителей фракций и председателей парламентских комитетов.

«Мы просим на этой неделе безотлагательно внести кандидатуры в состав комиссии от всех фракций и создать ВСК», - сказал он.

По словам И.КИРИЛЕНКО, провластные фракции должны быть заинтересованы в создании соответствующей комиссии для проведения объективного расследования ситуации, сложившейся после решения Стокгольмского арбитража.

В свою очередь председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН также призвал все фракции подать свои кандидатуры в состав ВСК.

По его словам, после этого 30 июня Комитет ВР по вопросам регламента мог бы рассмотреть соответствующий проект постановления на своем заседании, а 1 июля парламент уже создал бы соответствующую ВСК.

Как сообщал УНИАН, Стокгольмский арбитражный суд 8 июня 2010 года вынес решение в продолжительном хозяйственном споре между компанией “РосУкрЭнерго” и НАК "Нафтогаз Украины", обязав украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа, и передать как неустойку еще 1,1 млрд. кубометров.

Это решение является следующим после принятого Стокгольмским арбитражным судом решения от 30 марта 2010 года о возмещении “РосУкрЭнерго” около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на снабжение, транзит и хранение газа.

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