Соколовский: Азаров и Путин должны были договариваться о RUE

На встрече с премьер-министом России Владимиром ПУТИНИМ 28 июня вместо обсуждения создания совместного газового предприятия глава украинского правительства Николай АЗАРОВ в приоритетном порядке должен был бы добиваться от Москвы официального согласия не выполнять решения Стокгольмского суда в интересах "Газпрома", Дмитрия ФИРТАША, и других заинтересованных сторон.

Об этом в комментарии УНИАН заявил эксперт по энергетическим вопросам Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

"Нынешняя властная команда должна осознать и свою ответственность вместе с предыдущим правительством за появление позорного для государства и властей решения. Прежнее правительство совершило незаконные действия с газом, который формально не принадлежал нашему государству, и дало основания для внесения иска против Украины. А нынешняя власть не добилась отзыва этого иска и отмены его рассмотрения в Стокгольме, имея вроде бы дружеские отношения с истцами и достаточно времени с 25 февраля до 8 июня с.г. К сожалению, этого не случилось", - отметил эксперт.

Сам факт решения Стокгольмского суда, убежден Б.СОКОЛОВСКИЙ, уже нанес непоправимый ущерб имиджу Украине. Но потенциальных финансовых потерь около 4 млрд. долл. еще можно избежать при согласии сторон, считает эксперт.

"Все разговоры о том, что Украина вроде бы не выполнит решения международного суда выглядят наивно, дополнительно позорят Украину и должны безотлагательно прекратиться. Среди прочего, они отталкивают инвесторов. Если Николай АЗАРОВ убедит Кремль отказаться от претензий к украинскому народу по Стокгольмскому вердикту, это усилит и международный авторитет России, и позиции киевской власти. В противном случае подтвердятся обвинения в их причастности к газовой коррупции и пророссийском курсе команды Виктора ЯНУКОВИЧА. И никакие СП этого не компенсируют", - заявил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер Российской Федерации Игорь СЕЧИН по итогам переговоров премьер-министров Украины и РФ сообщил, что Украина и Россия договорились в сжатые сроки подготовить межправительственное соглашение по газу.

По информации российских СМИ, вопрос относительно газа «РосУкрЭнерго» в ходе встречи премьеров не затрагивался.