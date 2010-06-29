Парламент сегодня заслушает информацию об аресте Макаренко

Верховная Рада в 16.00 заслушает информацию СБУ и Генеральной прокуратуры относительно ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Владимир ЛИТВИН сообщил, что соответствующее решение было принято во время Согласительного совета.

В.ЛИТВИН отметил, что на Согласительном совете была детально обсуждена ситуация, сложившаяся в сессионном зале. По его словам, участники Согласительного совета не были против создания Временной следственной комиссии в связи с решением Стокгольмского арбитражного суда о возвращении НАК «Нафтогаз Украины» компании «РосУкрЭнерго» более 12 млрд. кубометров газа и ареста А.МАКАРЕНКО. В частности, по словам В.ЛИТВИНА, такая комиссия может быть создана уже в четверг, 1 июля.

Относительно изменения меры пресечения для А.МАКАРЕНКО, на чем настаивала фракция БЮТ, В.ЛИТВИН предложил депутатам от БЮТ обратиться в установленном порядке к следователю. «Будем считать, что на данном этапе инцидент исчерпан», - сказал он.

После этого народные депутаты от БЮТ, блокировавшие президиум и трибуну ВР, заняли свои рабочие места.

В.ЛИТВИН обратился к ним с просьбой снять плакаты с надписями: «Макаренко защитил Украину», «Янукович + Фирташ + Хорошковский = газовая мафия», «Свободу патриоту Макаренко» и др. Депутаты от БЮТ отказались это сделать.