Лукашенко считает рискованным использование одного маршрута для нефти

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает рискованным использование одного маршрута поставки механизма нефти из Венесуэлы в Беларусь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе белорусского Президента, об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил на совещании по наиболее актуальным вопросам диверсификации внешнеэкономической деятельности Беларуси, а также сотрудничеству с Венесуэлой, Россией и Украиной.

"Мы начали добывать нефть в Венесуэле и в Иране. Более того, мы пришли к тому, что сегодня уже поставляем нефть из Венесуэлы и довольно успешно перерабатываем ее на наших предприятиях. Сегодня стоит вопрос о надежных поставках нефти в Беларусь с мировых рынков и по разным маршрутам. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибку, которая имела место в отношениях с Россией. Поставка с других рынков нефти по одному маршруту также опасна, как сейчас зависимость от одного государства по поставкам углеводородного сырья", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

В то же время глава Белорусского государства подчеркнул, что Беларусь не намерена вести экономическую войну с Россией. "Никакой войны. Это наши традиционные рынки, мы покупаем и будем покупать оттуда энергоносители. Никто нам Россию в этом плане на 100% не заменит. Но постепенно наша страна должна наращивать объем поставок энергоносителей и по другим маршрутам. Поэтому ставить вопрос так, что это в пику России, против России, - будет глупо, бестолково и вообще не будет понятно и приемлемо для нашего общества. Но мы не можем зависеть от одного государства, одного центра поставок, будь то энергоресурсы, сырье, комплектующие. Мы должны лететь, как говорят в Беларуси, на двух крыльях", - добавил А.ЛУКАШЕНКО.

"Россия - наш давний партнер. Мы разговариваем на одном языке, у нас один менталитет, мы один народ. Если сегодня российское руководство заняло такую позицию, наверное, у них есть основания для этого, и мы критикуем их за это, но должны войти и в их положение, - так, как они должны войти в наше положение, когда мы будем искать альтернативу природному газу, нефти, - по вопросам, в которых нас пытаются очень сильно наклонить", - подчеркнул А.ЛУКАШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июне через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 160 тысяч тонн венесуэльской нефти. Сегодня, 29 июня, в Одесском порту должна начаться разгрузка третьего танкера с 80 тыс. тонн нефти из Венесуэлы для Беларуси.

Из Одессы нефть транспортируется в Мозырь (Беларусь) железнодорожным транспортом.