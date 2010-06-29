Для начала добычи в Украине сланцевого газа нужно 10-15 лет

Для начала промышленной добычи в Украине сланцевого газа необходимо 10-15 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал экс-уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Необходимо 10-15 лет, чтобы приступить к разработке месторождений сланцевого газа», - сказал он.

При этом он отметил, что говорить о каких-либо запасах рано, поскольку не проведена геологоразведка. По его словам, оценочные запасы сланцевого газа в Украине составляют от 2 до 30 трлн. куб. м.

Также Б.СОКОЛОВСКИЙ добавил, что необходимо активизировать работу по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, в начале июня министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина рассчитывает до конца года создать совместное предприятие (СП) с компаниями Shell (Нидерланды) и ExxonMobil (США) по добыче сланцевого газа и угольного метана на территории Украины.

Справка УНИАН. Сланцевый газ – природный газ, добываемый из сланца, распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США впервые с 2001 года обогнали Россию по добыче газа, в основном за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.