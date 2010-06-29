«Газ Украины» обеспокоен неудовлетворительными расчетами

ДК "Газ Украины" обеспокоена неудовлетворительными расчетами за газ предприятий тепловой коммунальной энергетики (ТКЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что большинство предприятий ТКЭ неудовлетворительно проводят расчеты за потребленный природный газ.

По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 25 июня 2010 года предприятия ТКЭ оплатили только 73% стоимости природного газа, потребленного с 1 октября 2009 года. Задолженность предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» превышает 2,6 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ за прошлый отопительный сезон накопили предприятия ТКЭ Донецкой (494 млн. грн.), Днепропетровской (374 млн. грн.), Харьковской (286 млн. грн.), Луганской (283 млн. грн.), Одесской (147 млн. грн.), Киевской (110 млн. грн.) областей, а также АР Крым (104 млн. грн.).

За 2009-2010 гг. киевская энергокомпания АЭК «Киевэнерго» задолжала ДК «Газ Украины» свыше 2 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 году – 45%).

В компании отмечают, что несвоевременные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного управления ими со стороны местных органов власти.

Справка УНИАН. Согласно положениям ст. 13 Закона Украины «О теплоснабжении» ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.