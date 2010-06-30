Лукашенко рассчитался за газ азербайджанскими деньгами?

Азербайджан предоставил Белоруссии кредит в 200 миллионов долларов на 12 дней для оплаты поставок газа из РФ, сообщил во вторник пресс-секретарь президента Азербайджана Азер Гасымов.

"Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Сидорский 21 июня обратился к премьер-министру Азербайджанской Республики Артуру Раси-заде по поводу выделения краткосрочного кредита Беларуси в связи с возникшей ситуацией. Об этом было доложено президенту Азербайджанской Республики. Принимая во внимание дружественные отношения между нашими странами, президент Ильхам Алиев дал согласие на выделение этого кредита", - сказал А.Гасымов в интервью бакинскому информагентству Trend, передает РИА "Новости".

"Кредит, выделенный Азербайджаном Беларуси, составляет 200 миллионов долларов США и выдан на 12 календарных дней", - уточнил он.

Напомним, "Газпром" с 21 июня начал ограничивать поставки газа Белоруссии из-за долга. За два дня ограничения были доведены до 60% плана. "Газпром" заявил, что Минск задолжал около 190 миллионов долларов, поскольку платил за газ меньше, чем установлено в контракте. В среду, 23 июня, Минск объявил, что перевел "Газпрому" 187 миллионов долларов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что обратился к друзьям за помощью, чтобы ему одолжили денег. Позднее он уточнил, что речь идет об Азербайджане.

Утром 24 июня "Газпром" сообщил, что Белоруссия погасила долг, и поставки газа республике возобновлены в полном объеме.