Для Украины цена газа в третьем квартале не изменится

Цена природного газа, импортируемого в Украину, в третьем квартале текущего года останется на уровне цены второго квартала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер Андрей КЛЮЕВ сегодня на пресс-конференции.

«Что касается газа, то цена сохранится на том же уровне, которая была во втором квартале», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономики, Украина в мае 2010 года импортировала природный газ по ценам 232,86 долл. за тыс. куб. м и 246 долл. за тыс. куб. м. В соответствии с условиями дополнительного соглашения к базовому контракту, которое было заключено между «Нафтогазом» и «Газпромом» 21 апреля т.г., цена импортированного в мае природного газа определялась с учетом скидки в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м.

В первом квартале этого года цена импортируемого Украиной российского газа выросла до 305,68 долл. за тыс. куб. м по сравнению с 208,12 долл. за тыс. куб. м в четвертом квартале 2009 года.