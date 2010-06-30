Шмаль: Россия не откажется от транзита газа через Украину

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий ШМАЛЬ заявляет, что при запуске газопроводов «Северный поток» и «Южный поток» Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе рабочей встречи Российского газового общества и Национального газового союза Украины, которая проходит сегодня в Киеве.

«Даже когда мы построим «Северный поток» и «Южный поток», мы не сможем отказаться от Украины. А через Украину мы пропускаем 110-120 млрд. куб. м газа в год», - сказал он.

При этом он добавил, что, «конечно, украинский коридор является весьма важным для нас».

Также Г.ШМАЛЬ отметил, что России и Украине необходимо разработать совместную концепцию взаимодействия обеих стран в газовой и нефтегазовой отрасли сроком действия как минимум на 20 лет.

Как сообщал УНИАН, "Южный поток" (South Stream) является российско-итальянским проектом газопровода, который должен пройти по дну Черного моря из Новороссийска в болгарский порт Варну. Далее его две ветви планируются через Балканский полуостров в Италию и Австрию, хотя их точные маршруты пока не утверждены. Согласно планам, газопровод должен вступить в строй к 2015 году. Планируемая мощность "Южного потока" составляет 63 млрд. куб. м. газа в год.

«Северный поток» – маршрут экспорта российского газа в Европу через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая (район г. Выборг) до побережья Германии (район г. Грайфсвальд). Ввод в эксплуатацию первой нитки «Северного потока» производительностью 27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на 2011 год. Строительство второй нитки газопровода приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд. куб. м в год.