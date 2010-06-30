Украина уже накопила 16,7 млрд. кубометров газа в ПХГ

НАК «Нафтогаз Украины» накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 16,7 млрд. куб. м природного газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня журналистам в ходе рабочей встречи Российского газового общества и Национального газового союза Украины, которая проходит сегодня в Киеве.

По его словам, до начала нового отопительного сезона компания планирует накопить в ПХГ около 27 млрд. куб. м газа.

«Мы будем закачивать объем, необходимый для прохождения осенне-зимнего периода и поддержания транзита газа», - добавил В. ЧУПРУН.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» планирует в 2010 году привлечь кредитные ресурсы на сумму 16,323 млрд. грн. для финансирования закачки природного газа в подземные хранилища газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.