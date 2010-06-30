Газовый инцидент не отразится на отношениях Киева и Минска

Посол Республики Беларусь в Украине Валентин ВЕЛИЧКО считает, что заявления Украины о готовности предоставить свою газотранпортную систему для транспортировки российского газа в Европу в связи с российско-белорусским газовым конфликтом не отразятся на отношениях Украины и Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал на пресс-конференции, отвечая на соотвествующий вопрос журналистов.

«Не отразится никак. Каждый выбирает путь своей экономки и так далее. Но когда эти системы не загружены, такой необходимости нет», - сказал посол.

В.ВЕЛИЧКО добавил, что «никто не может запретить соседу, что предоставлять, что не предоставлять».

По мнению посла, подобные конфликты возникают для того, чтобы оправдать строительство новых газопроводов.

«Все эти конфликты, которые возникают, как с Украиной, так и с Беларусью… возникают, чтобы показать западным странам, что надо их обходить: Беларусь надо обходить с севера, Украину надо обходить с юга. Давайте мы построим свои потоки, ни с кем не будем связаны и напрямую будем работать», - пояснил В.ВЕЛИЧКО.

Посол считает, что конфликт между Россией и Беларусью возник «на ровном месте». По его мнению, уже существующие газопроводы «превосходно работают».

Как сообщал УНИАН, с 21 июня российский “Газпром” начал уменьшать поставки газа в Беларусь, обвиняя Минск в долгах за потребленный газ. В свою очередь Беларусь заявила о долгах за оплату транзита газа в страны Евросоюза.

22 июня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что в случае необходимости Украина может увеличить объем прокачки газа в Европу на 30 млрд. кубометров.