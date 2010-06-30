Нафтогаз настаивает на закреплении ответственности Газпрома

НАК «Нафтогаз Украины» считает, что в газовых контрактах должны быть закреплены минимальные объемы транзита газа и, соответственно, ответственность «Газпрома» за невыполнение обязательств по транзиту газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН сегодня журналистам в ходе рабочей встречи Российского газового общества и Национального газового союза Украины, которая проходит сегодня в Киеве.

«Должна быть синхронная ответственность за невыполнение обязательств», - сказал он.

При этом В. ЧУПРУН добавил, что вместе с этим НАК «Нафтогаз Украины» на переговорах с «Газпромом» постоянно поднимает вопрос о повышении транзитной ставки, а также снижении базовой цены газа, заложенной в контракте на покупку газа.

«Мы хотим изменить базовую цену газа, заложенную в контракте на покупку и продажу газа. У нас привязаны газойль и мазут. Мы с этим не согласны, потому что их удельный вес в балансе страны в очень ограниченных количествах», - сказал В.ЧУПРУН.

Также, замглавы «Нафтогаза» отметил, что «стоит вопрос об объективном подходе, соответствующем той действительности, по которой мы работаем в Украине».

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Харькове в ходе рабочего визита Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину были подписаны дополнения к контракту на поставку природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» от 19 января 2009 года.

Согласно дополнениям, платежи за газ НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять со скидкой на величину снижения экспортной пошлины при поставках газа в Украину, которая устанавливается Правительством РФ.

Как ожидается, снижение составит 100 долл. за тыс. куб. м газа, но не более 30% от цены газа, и будет распространяться на объемы поставок 30 млрд. куб. м в 2010 году, и 40 млрд. куб. м — в последующие годы.

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений. Кроме того, отменены пункты контракта, относящиеся к штрафным санкциям за недобор газа Украиной, которые по практике его выполнения не применялись. Годовые контрактные объемы газа в 2010 году увеличены до 36,5 млрд. куб. м.

В то же время в контракте от 19 января 2009 года на транзит российского газа по территории Украины не были предусмотрены штрафные санкции к "Газпрому" за невыполнение обязательств по транзиту газа.