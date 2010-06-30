Украина и Россия обсудили вопросы модернизации ГТС

Сегодня в Киеве представители Национального газового союза Украины (НГСУ) и Российского газового общества (РГО) провели рабочее совещание по вопросам надежности обеспечения природным газом российских, украинских и европейских потребителей, а также модернизации газотранспортных систем, расположенных на территории Российской Федерации, Украины и Беларуси.

Как передает корреспондент УНИАН, по результатам совещания было подписано совместное заявление, в котором стороны определили, что рост прогнозируемого потребления газа в Европе потребует модернизации и загрузки газотранспортной системы Украины, реализации новых проектов по созданию транспортных коридоров.

Кроме того, в документе закреплено, что стороны выражают поддержку политическому курсу руководства России и Украины на сближение, развитие взаимовыгодного сотрудничества, вовлечение в этот процесс гражданского общества и видят в его реализации основу процветания и благополучия населения обеих стран.

Стороны определили, что основные усилия на этом направлении должны быть сосредоточены на надежном обеспечении снабжения газом российских, украинских и европейских потребителей, для чего требуется поддержание в рабочем состоянии газотранспортной системы, расположенной на территории стран бывшего СССР, как единого целостного организма для достижения наиболее эффективных результатов ее использования, и призывают отраслевые общественные организации к сотрудничеству.

Стороны считают необходимым сосредоточить усилия на выработке предложений для совершенствования международного энергетического правового регулирования и призывают к совместному обсуждению данного вопроса в Российском газовом обществе, Национальном газовом союзе Украины, а также Европейском союзе газовой промышленности и Международном газовом союзе.

Стороны предложили руководству ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по активизации сотрудничества в интересах формирования устойчивого и справедливого энергетического рынка, отвечающего требованиям международной энергетической безопасности сегодня и в долгосрочной перспективе и видят в этом получение мощных экономических преимуществ, выгодных для экономик обеих стран, благодаря появлению новых рабочих мест, пополнению бюджетов за счет появления корпоративных преференций в энергоснабжении предприятий промышленности.

Стороны считают необходимым проинформировать о своей позиции Международный газовый союз, Европейский союз газовой промышленности для совершенствования дальнейшего совместного сотрудничества.

Также стороны обратились к президентам, правительствам России и Украины с просьбой учесть мнение профессионального сообщества обеих стран в дальнейшем сотрудничестве на высшем уровне.

В рабочем совещании приняли участие российские и украинские эксперты газовой отрасли, представители ряда европейских газовых компаний.

Справка УНИАН. Национальный газовый союз Украины – неприбыльная общественная организация, деятельность которой направлена на содействие развитию газовой отрасли. Союз объединяет специалистов отрасли и около 50 коллективных членов – предприятий нефтегазовой промышленности Украины.

Российское газовое общество создано в 2001 году в форме национальной ассоциации. Главным заданием общества является создание условий для формирования цивилизованного газового рынка в интересах энергетической безопасности России.