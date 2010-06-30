«Кузбасс» заинтересован в инвестициях в шахту им. Стаханова

Министерство угольной промышленности Украины и ЗАО «Многоотраслевое производственное объединение «Кузбасс» (РФ) изучают возможность реализации инвестиционного проекта по техническому переоснащению обособленного подразделения ГП «Красноармейскуголь» шахты им. Стаханова (Донецкая обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил журналистам министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО.

По его словам, речь идет о возможном предоставлении российским инвестором в 2010-м году оборудования на сумму от 360 до 400 млн. грн.

Ю.ЯЩЕНКО уточнил, что данный проект будет реализовываться на условиях заключения соответствующего договора о разделе продукции.

«Этот договор будет подписан с шахтой по типу договора о разделе продукции», - сказал министр. При этом он подчеркнул, что в рамках данного проекта обязательным условием будет являться обеспечение шахтой отгрузки угля для нужд украинских ТЭС в объемах, оговоренных прогнозным балансом. Излишек товарной продукции будет распределяться по усмотрению шахты и инвестора.

Как сообщал УНИАН, Минуглепром Украины и ЗАО "Многоотраслевое производственное объединение "Кузбасс" подписали меморандум о сотрудничестве.

Справка УНИАН. Шахта им. Стаханова является крупнейшей из четырех шахт, входящих в объединение «Красноармейскуголь» (Донецкая обл.). Шахта добывает уголь марки Г (газовые) – которые являются углями так называемого двойного назначения (металлургия и энергетика).