Кабмин отменит постановление о закупках только у «Угля Украины»

Министерство угольной промышленности Украины прогнозирует, что Кабинет министров в ближайшее время отменит постановление, обязывающее государственные тепловые генкомпании закупать энергетический уголь исключительно у госпредприятия «Уголь Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр угольной промышленности Юрий ЯЩЕНКО на пресс-конференции в Киеве.

«Оно будет отменено в ближайшее время. Я не вижу необходимости в его существовании. И без этого постановления все работало нормально», - сказал министр.

Комментируя вопрос о том, какова позиция Минуглепрома в отношении положения программы экономических реформ до 2014 года о необходимости ликвидации ГП «Уголь Украины» как единого монопольного поставщика угольной продукции, Ю.ЯЩЕНКО сказал: «Такая постановка правомерна, если развивать рыночные отношения».

В то же время он отметил, что говорить о ликвидации ГП «Уголь Украины» целесообразно лишь после завершения приватизации тепловых генкомпаний.

При этом министр напомнил, что создание ГП «Уголь Украины» было ответом на монополизацию спроса со стороны государственных ТЭС, объединенных в НАК «Энергетическая компания Украины».

«Вопрос относительно деятельности «Угля Украины» сам собой решается, если генерация будет приватизирована и НАК «ЭКУ» («Энергетическая компания Украины») не станет, тогда встанет вопрос о прекращении деятельности «Угля Украины», - ответил Ю.ЯЩЕНКО.

Напомним, постановлением №1416 от 29 декабря 2009 года Кабмин обязал генкомпании в 2010 году закупать уголь по упрощенной процедуре (с одним участником) у государственного оператора «Уголь Украины». Эти постановлением пролонгировалось прежнее решение Кабмина, на основании которого указанная схема действовала в 2009 году.

С ноября 2008 года генерирующие компании ТЭС, находящиеся в управлении НАК «Энергетическая компания Украины» (НАК «ЭКУ»), во исполнение решения Кабинета министров Украины прекратили закупку энергетического угля по прямым договорам на вторичном рынке.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Минуглепрома.