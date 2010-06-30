Беларусь рассчитывает на снижение Украиной ставки транзита

Беларусь рассчитывает на снижение ставки транзита на электроэнергию и венесуэльскую нефть со стороны Украины в рамках урегулирования финансовых обязательств, появившихся между субъектами хозяйствования в 90-е годы в связи с переходом стран на национальные валюты.

Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Валентин ВЕЛИЧКО на пресс-конференции в Киеве.

«Понятно, что вряд ли сегодня кто-то может говорить, что выложи какую-то сумму. Но есть пути такого двустороннего развития. Мы покупаем большое количество электроэнергии - в этом году 2,5 млрд. кВт часов. Плюс 1,5 млрд. кВт часов поставляется через Беларусь в Литву. Мы венесуэльскую нефть транспортируем через Украину. Здесь тоже есть возможности снижения того же транспортного тарифа», - сказал он.

Белорусский дипломат при этом подчеркнул, что Беларусь никогда не предлагала рассматривать вопрос урегулирования финансовых обязательств субъектов хозяйствования как внешний государственный долг Украины. «Мы никогда не говорили о каком-то долге, мы говорили о вопросах финансового характера. Все были ранее привязаны к российскому рублю и при переходе на национальные валюты были зафиксированы некоторые суммы. Они интерпретировались, уменьшались и так далее, подписывались соглашения на уровне глав государств и правительств», - пояснил посол.

«Сегодня выработана политика единого подхода, чтобы искать возможные варианты, понимая друг друга», - подчеркнул В.ВЕЛИЧКО.

В то же время посол Беларуси не стал говорить о взаимосвязи проблемы урегулирования финобязательств с процедурой обмена грамотами о ратификации Договора о государственной границе от 1997 года. «Мы ратифицировали, стоит вопрос об обмене ратификационными грамотами. Для людей, которые живут на 1080 км этой границы, это никак не сказывается. Речь идет уже о перспективе, об интеграционном процессе Украины в ЕС», - отметил посол.

По его мнению, обмен ратификационными грамотами не является «острым вопросом», поскольку ни одна из сторон не имеет территориальных претензий друг к другу.

«Понятно, что есть желание приступить быстрее к демаркации границ. Думаю, что он спокойно будет решаться, с пониманием заинтересованных сторон», - добавил посол.

Как сообщал УНИАН, посол Украины в Беларуси Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил газете "Левый берег" (№ 103 от 18-24 июня 2010 года), что Украина признала 134 млн. дол. долга перед Беларусью. "Сумма долга зафиксирована в межгосударственных переговорах и признана украинской стороной. Теперь нужно искать механизм решения этого вопроса. На сегодня эта сумма составляет 134 млн. дол. Дискуссия велась сложная, называли разные цифры – от 300 до 50 млн., но названная мною цифра несколько раз фиксировалась в документах. Очевидно, нам придется решать эту ситуацию", - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Дипломат подчеркнул, что белорусская сторона связывает долговые обязательства Украины с демаркацией украинско-белорусской границы. "В этом и заключается проблема - связаны два вопроса, которые в принципе не могут быть связаны. Потому что один из них решается росчерком пера и совместной работой, а второй завязан на парламент, на правительство. На бюджет государства", - объяснил он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ сообщил, что Беларусь также затронула вопросы, связанные с имуществом на территории Крыма и Черниговской области. В то же время, по его словам, статус объектов, на которые претендует Беларусь, на сегодня бесхозный. "Речь идет не только о санаториях, но и об акватории, водозаборной станции и некоторых других – это несколько сооружений. Жизнь идет, деформируются устья рек, что отражается на вопросах имущества между двумя странами", - отметил посол.