Цена нефти продолжила падение

Цены на нефть на мировых рынках в среду, 30 июня, демонстрируют снижение третий день подряд - на этот раз на фоне роста запасов сырья в США и обеспокоенности инвесторов уровнем спроса на нефть, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,31 доллара - до 75,63 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,43 доллара - до 75,01 доллара за баррель.