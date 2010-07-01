Беларусь с 1 июля повысила тариф на транспортировку нефти

Белоруссия с 1 июля повысила тариф на транспортировку нефтепродуктов через свою территорию по магистральным нефтепродуктопроводам до 1,6 доллара за тонну на 100 километров, сообщил РИА Новости представитель министерства экономики республики.

"Постановлением Минэкономики №79 с 1 июля текущего года тариф повышен на 12,7% и составляет 1,6 доллара за тонну нефтепродуктов, перемещенных на расстояние 100 километров", - уточнил представитель министерства.

Он добавил, что постановление принято в соответствии с соглашением между правительством Белоруссии и правительством России о взаимодействии при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов, расположенных на территории Белоруссии, от 8 июня 2004 года.