Рада создала ВСК по расследованию ситуации с «РосУкрЭнерго»

Парламент создал Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 238 народных депутатов из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Основной задачей Временной следственной комиссии будет расследование деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности должностных лиц органов государственной власти к поставкам природного газа в Украину, распределению и продаже его конечным потребителям, исследование состояния расчетов украинских потребителей с ЗАО «РосУкрЭнерго» за потребленный газ, обоснованность тарифов на хранение газа ЗАО «РосУкрЭнерго» в газохранилищах Украины и возможные нарушения монопольного законодательства Украины в сфере газоснабжения. Также ВСК будет расследовать правомерность возбуждения уголовного дела против экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО и применения к нему меры пресечения в виде взятия под стражу и предоставление украинскому обществу беспристрастной информации относительно решения Стокгольмского арбитражного суда.

В ВСК войдут 11 народных депутатов. Председателем ВСК избран депутат от НУ-НС Роман ЗВАРИЧА, его заместителем депутат от Партии регионов Анатолий КИНАХ. В состав комиссии также вошли от Партии регионов - Валерий БОНДЫК, Павел СУЛКОВСКИЙ и Алексей ЛЕЛЮК, от БЮТ - Руслан БОГДАН, Михаил ВОЛЫНЕЦ, Александр ГУДЫМА, от НУ-НС Владимир АРЬЕВ, от Блока Литвина - Валерий БАРАНОВ и от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ.

Срок деятельности Временной следственной комиссии составит три месяца.