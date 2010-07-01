НКРЭ намерена отменить формульный принцип формирования цен

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) намерена отменить формульный принцип формирования стартовых цен на лоты на аукционах по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель рабочей группы, разработавшей соответствующие изменения в постановление НКРЭ, которым утверждался порядок проведения экспортных аукционов.

По его словам, отказ от формульного принципа подразумевает, что стартовая цена на лоты будет формироваться, исходя из предложений самих участников, которые они будут подавать в своих заявках на участие в аукционе.

При этом аукционная комиссия «Укрэнерго» будет определять стартовой максимальную цену, предложенную участниками торгов.

«Стартовая цена будет определяться по максимальной цене, предложенной в заявках», - пояснил представитель рабочей группы.

Кроме того, изменениями предусмотрена также возможность временного отказа победителей годовых аукционов от услуг оператора. В данном случае освободившиеся объемы будут выставляться на ежемесячные аукционы.

При этом победитель годового аукциона будет обязан компенсировать оператору НЭК «Укрэнерго» разницу между ценой, ранее оговоренной с победителем годового аукциона, и ценой, по которой данный освободившийся лот будет реализован на месячном аукционе.

Кроме того, добавил представитель рабочей группы, изменения в порядок предусматривают введение формульного принципа определения гарантийного взноса участниками аукциона.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня НКРЭ одобрила изменения в порядок проведения аукционов и планирует обнародовать их на своем официальном сайте для обсуждения заинтересованными сторонами.