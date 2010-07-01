Победители аукционов хотят расторгнуть договора с «Укрэнерго»

Победители годовых аукционов по экспорту электроэнергии ООО «Востокэнерго», ОАО «Захидэнерго» и ГПВД «Укринтерэнерго» инициировали расторжение договоров на предоставление доступа к сечению с НЭК «Укрэнерго».

Об этом УНИАН сообщил источник в «Укрэнерго».

По словам собеседника агентства, указанные компании мотивировали свое желание расторгнуть договоры высокими ценами на электроэнергию на внутреннем рынке и отсутствием спроса со стороны европейских потребителей.

Источник отметил, что соответствующие предложения от компаний поступили еще в начале июня, однако до сегодняшнего дня договоры не расторгнуты, поскольку данный вопрос находится на рассмотрении в Министерстве топлива и энергетики Украины.

«Укрэнерго» направила предложения компании по расторжению в Минтопэнерго, именно оно должно сказать свое последнее слово», – отметил собеседник агентства.

При этом он не исключил, что в случае окончательного расторжения договоров освободившиеся объемы экспортного сечения будут выставлены на ближайший месячный аукцион.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря 2009 года ОАО «Захидэнерго» приобрело на годовом аукционе по реализации услуг доступа к пропускной способности межгосударственных сетей Украины 100 МВт гарантированного объема мощности сечения «Бурштынского энергоострова» за 55,65 млн. грн.

22 декабря 2009 года НЭК «Укрэнерго» реализовало на аукционе по предоставлению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей Украины для экспорта электроэнергии на период с 1 по 31 января 250 МВт сечения так называемого «Бурштынского энергоострова» за 8 млн. 109,380 тыс. грн.

На торги заявки поступили только на четыре лота «Бурштынского энергоострова». В торгах участвовали ООО «Востокэнерго» (ДТЭК), госпредприятие внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», а также ОАО «Захидэнерго», которое фактически не принимало активного участия в торгах. Лоты 5-19 на сечение с Россией, Молдовой и Польшей были сняты с торгов.

По итогам аукциона ООО «Востоэнерго» приобрело, в частности, право доступа к сечению 100 МВт (гарантированный доступ) за 3 млн. 563,752 тыс. грн. Остальные три лота суммарным объемом 150 МВт, из которых гарантированный доступ будет обеспечен только к 50 МВт, приобрело ГПВД «Укринтерэнерго» за 4 млн. 545,628 тыс. грн.

В ходе торгов цена лотов выросла в 1,9-2,6 раза.