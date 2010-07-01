Тимошенко: Стокгольмский суд мог вынести решение в пользу Украины

Лидер оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что Стокгольмский арбитражный суд по делу по иску компании «РосУкрЭнерго» к НАК «Нафтогаз Украины» мог вынести решение в интересах Украины, если бы правительство не отозвало своих юристов из суда, которые защищали интересы государства в этом споре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время заседания оппозиционного правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в НАК «Нафтогаз Украины» были все документы, которые подтверждали законность приобретения в начале 2009 года украинской стороной 11 млрд. кубометров газа, которые сегодня по решению суда Украина должна отдать РУЭ.

«И здесь нет никаких сомнений, что при профессиональной и четкой защите этот спор был бы, безусловно, в интересах Украины. А более того, если бы президентские выборы закончились по-другому, то, я убеждена, что господин ФИРТАШ сам бы отозвал иск», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также отметила, что решения Стокгольмского арбитража, несмотря на все заявления о его засекреченности, были в распоряжении Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО, министра юстиции Александра ЛАВРИНОВИЧА, председателя НАК «Нафтогаз Украины» Евгения БАКУЛИНА.

«И то, что они скрывали эти документы, говорит о том, что они покрывали преступление», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер БЮТ не назвала источника, из которого она получила обнародованное сегодня официальное решение Стокгольмского арбитража.

«Этот документ у меня из тех источников, которые имели его в своем распоряжении», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал обязал НАК «Нафтогаз Украины» вернуть «РосУкрЭнерго» 11 млрд. куб. м газа. Этот объем газа был изъят «Нафтогазом» у «РосУкрЭнерго» в 2009 году в качестве компенсации после того, как в результате подписания прямого контракта между НАК и «Газпромом» в январе 2009 года «РосУкрЭнерго» было исключено из схемы поставок газа в Украину и за ее пределы. Это было сделано по согласованию с «Газпромом», который владеет 50% «РосУкрЭнерго».

К тому же 8 июня Стокгольмский арбитражный трибунал постановил, что «РосУкрЭнерго» получит от «Нафтогаза» дополнительный объем газа в размере 1,1 млрд. куб. м газа в качестве неустойку за нарушение условий контракта.

Данное решение является следующим после принятого решения Стокгольмского арбитражного трибунала от 30 марта 2010 года о возмещении «РосУкрЭнерго» около 200 млн. долларов за различные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

Сегодня, 1 июля, Ю.ТИМОШЕНКО обнародовала текст решения Стокгольмского арбитражного суда относительно возвращения компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа, из которого следует, что во время судебных слушаний в Стокгольме НАК «Нафтогаз Украины» отказался от своей позиции о наличии правовых подтверждений законности приобретения этого газа у ОАО «Газпром».