Украина привлечет в электроэнергетику свыше 4,3 млрд. евро

Украина намерена привлечь 4,3 млрд. евро в реализацию инвестиционных проектов в сфере электроэнергетики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

Согласно сообщению, в частности, сегодня на стадии запуска находятся пять инвестиционных проектов общей стоимостью 1,46 млрд. евро, из них 1 млрд. евро и планируется привлечь за счет кредитов международных финансовых организаций (Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и KfW).

В частности, это проекты строительства воздушной линии 750 Кв «Запорожская АЭС – Каховская» (общая стоимость 500 млн. евро), реабилитации гидрогенерирующих мощностей ОАО «Укргидроэнерго» (690 млн. евро), повышения эффективности передачи электроэнергии путем модернизации подстанций (НЭК «Укрэнерго», 120 млн. евро), реабилитации энергоблока №2 Трипольской ТЭС ОАО «Центрэнерго» (150 млн. евро).

В стадии разработки находятся три инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 2 млрд. евро. В частности, это проект сводной программы повышения безопасности энергоблоков АЭС Украины (оценивается в 1,448 млрд. евро за счет кредита ЕБРР и «Евратома»), проект строительства ВЛ 330 кВ «Новоодесская-Арциз» (кредит ЕИБ и ЕБРР под госгарантии), а также проект строительства Каховской ГЭС – 2 (300 млн. евро, кредит ЕБРР под госгарантии).

Кроме того, в рамках программы реформирования энергетического сектора у МБРР планируется привлечь под госгарантии 500 млн. долл. (401 млн. евро), в том числе на реализацию проекта реабилитации ТЭС (300 млн. долл.) и на реализацию второй фазы «Проекта передачи электроэнергии» (200 млн. долл.)

Также Минтопэнерго разработан проект для привлечения целевых экологических (зеленых) инвестиций в сумме 205 млн. евро для финансирования достройки первой очереди Днестровской ГАЭС.

Также ведутся рабочие консультации с корпорацией Chint Electrics Co. и Экспортно-импортным банком Китая для определения условий кредитования для финансирования разработанного инвестиционного проекта «Реконструкция электрических сетей напряжением 0,4 - 110 кВ и подстанций ОАО «Кримэнерго» стоимостью 170 млн. евро.

Минтопэнерго также рассчитывает привлечь до 65 млн. евро в рамках механизмов Киотского протокола. Указанные средства планируется направить на проекты реконструкции ГЭС «Укргидроэнерго», а также реконструкцию энергоблоков Бурштынской, Трипольской, Старобешевской и Славянской ТЭС.

Пресс-служба министерства сообщает также, что сегодня в сфере электроэнергетики уже реализуются шесть инвестиционных проектов общей стоимостью 725 млн. долл. и 547,6 млн. евро, из них в качестве кредитов ЕБРР, МБРР и ЕИБ привлечено 419 млн. евро и 431 млн. долл.