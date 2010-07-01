Генкомпании НАК «ЭКУ» увеличили производство электроэнергии на 14,4%

Энергогенерирующие компании и электростанции, государственные пакеты акций которых переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины», в январе-июне текущего года увеличили производство электроэнергии на 1,4%, или 4,3 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 34,3 млрд. кВт/ч, что составляет 36,7% от общей выработки ОЭС Украины в отчетный период.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, тепловые электростанции энергогенерирующих компаний НАК "ЭКУ" с начала 2010 года произвели 23,3 млрд. кВт/ч электроэнергии (23,1% общегосударственного производства), что на 10,1%, или 2,1 млрд. кВт/ч, больше, чем за аналогичный период 2009 года. Теплоэлектроцентрали за 6 месяцев 2010 года произвели 2,7 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Гидроэлектростанции с начала года произвели 8,2 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 28,2% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

При этом с начала года теплоэнергетическими мощностями НАК «Энергетическая компания Украины» отпущено 10 млн. Гкал тепловой энергии, что на 11,7% больше отпуска теплоэнергии за аналогичный период 2009 года (8,9 млн. Гкал).