Нефть подешевела еще на 3%

Цены на нефть на мировых рынках в четверг, 1 июля, понизились более чем на 3% на фоне слабых данных по объему производства в Китае и обеспокоенности инвесторов экономическим ростом в США, передает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 2,68 доллара - до 72,95 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 2,67 доллара - до 72,34 доллара за баррель.