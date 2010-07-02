Около 3 тысяч человек пикетируют Апелляционный суд Киева

Около 3 тысяч человек пикетируют Апелляционный суд города Киева с требованием прекратить политические преследования представителей оппозиции и освободить из-под стражи бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской партийной организации «ВО «Батькивщина».

Участники акции держат национальные флаги и транспаранты с требованиями к властям прекратить репрессии и узурпацию судебной системы.