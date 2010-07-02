Клюев считает перспектной добычу сланцевого газа в Украине

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ видит большую перспективу в добыче сланцевого газа в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера вечером на пресс-конференции в Краматорске (Донецкой обл.), где находился с рабочим визитом.

А.КЛЮЕВ отметил, что сегодня в Украине специалисты изучают американский опыт добычи сланцевого газа, природные запасы которого у нас в стране достаточно большие.

«У нас одни из самых крупных месторождений сланца на Украине. Мы начали изучать опыт по сланцевому газу. В Америке, например, за три года, а они начали добывать практически с нуля, добывают 40 млрд. кубов в год этого сланцевого газа», - сказал он.

При этом первый вице-премьер-министр добавил, что себестоимость сланцевого газа хотя и выше обычного газа, однако его производство перспективно. «Себестоимость там, конечно, намного выше, чем добыча обычного газа – где-то за 1 тыс. кубов – 120-150 долларов, но это все равно не 450 долларов. Поэтому это большая перспектива. И сейчас мы этим занимаемся», - сообщил первый вице-премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО заявил, что Украина рассчитывает до конца года создать совместное предприятие (СП) с компаниями Shell (Нидерланды) и ExxonMobil (США) по добыче угольного метана и сланцевого газа на территории Украины.

Справка УНИАН. Сланцевый газ - природный газ, добываемый из сланца, распространенной осадочной породы.

Сланцевый газ изменил энергетический рынок США и обеспечивает 15-20% добычи. В 2009 году США впервые с 2001 года обогнали Россию по добыче газа, в основном за счет сланцевого газа.

Крупнейшие нефтяные компании, включая ExxonMobil и Shell получили лицензии на поиск сланцевого газа в Швеции, Польше, Германии и Франции. Таким образом сланцевый газ может вскоре прийти в Европу, изменив баланс сил в ее отношениях с Россией.