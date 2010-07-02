Суд оставил Макаренко под стражей

12:21, 02 июля 2010
Энергетика
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БЮТ обжалует решение

Апелляционный суд города Киева оставил в силе решение Печерского районного суда столицы от 24 июня, который избрал для бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРАЕНКО меру меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резулятивной части постановления, которое огласила сегодня коллегия Апелляционного суда.

Как отмечается в документе, «заслушав объяснения сторон, суд решил постановление Печерского райсуда от 24 июня об избрании А.МАКАРЕНКО меру пресечения оставить без изменений».

Полный текст постановления стороны-участницы процесса могут получить не раньше вторника-среды следующей недели.

Как сообщал УНИАН, 11 июня председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ заявил, что Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения государству Украина ущерба в связи с решением Стокгольмского арбитража по иску компании “РосУкрЭнерго” к НАК “Нафтогаз Украины”.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило в отношении экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной небрежности.

СБУ вызвала А.МАКАРЕНКО 23 июня в качестве свидетеля по уголовному делу о незаконном таможенном оформлении газа, принадлежавшего компании "РосУкрЭнерго", и который согласно договору с российским ОАО "Газпром" был продан НАК "Нафтогазу Украины".

После допроса А.МАКАРЕНКО предъявили постановление о задержании.

Печерский районный суд Киева 25 июня вынес постановление об избрании в отношении А.МАКАРЕНКО меры пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

Между тем, БЮТ обжалует в Верховном Суде Украины решение Апелляционного суда Киева, который оставил в силе решение Печерского районного суда столицы от 24 июня об избрании в отношении бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО меры пресечения в виде содержания под стражей. Об этом Юлия ТИМОШЕНКО заявила, комментируя сегодняшнее постановление суда.

«Наша команда вместе с адвокатами будет обращаться в Верховный Суд», чтобы обжаловать сегодняшнее постановление Апелляционного суда Киева, сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она убеждена, что судьи Апелляционного суда столицы получили указание оставить А.МАКАРЕНКО под стражей.

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