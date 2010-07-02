Лисичанский НПЗ готов к выпуску дизельного топлива Евро-4

Лисичанский НПЗ (ЗАО «ЛИНИК», Луганская область) 1 июля вышел в режим после проведения планового капитального ремонта в мае-июне и полностью готов к выпуску дизельного топлива с содержанием серы не выше 50 ppm (соответствует нормам Евро-4).

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью ООО «ТНК-ВР Коммерс».

В сообщении отмечается, что до конца текущего месяца предприятие намерено переработать свыше 110 тыс. тонн сырья, выработав из него около 24 тыс. тонн бензинов и 13 тыс. тонн дизельного топлива.

«В ходе плановой остановки НПЗ была проведена реконструкция установки гидроочистки дизельных топлив. Теперь предприятие может выпускать все товарное дизельное топливо с остаточным содержанием серы не выше 50 ppm, то есть в соответствии с нормами Евро-4», — отметил председатель правления ООО «ТНК-ВР Коммерс» Дидье КАЗИМИРО.

По словам топ-менеджера, компания обеспечивает собственные и джобберские АЗС исключительно дизельным топливном нового стандарта.

«Мы рассчитываем, что планы страны по внедрению европейских стандартов качества не будут меняться, и с начала 2011 года мы сможем предложить украинским потребителям не только дизтопливо, но и бензин Евро-4 производства Лисичанского НПЗ», — отметил Д.КАЗИМИРО

Как сообщалось ранее, с момента покупки инвестором контрольного пакета акций Лисичанского НПЗ в 2000 году на заводе было построено шесть новых производственных установок, а также модернизирована установка получения элементарной серы. Общий объем инвестиций в предприятие за минувшие десять лет составил около 500 млн. долл.

До 2004 года Лисичанский НПЗ останавливался на ремонт каждые шесть месяцев, а основной задачей являлось восстановление нормальной работоспособности оборудования. Благодаря реализуемой ТНК-ВР программе развития предприятия в 2004 году НПЗ перешел на годовой рабочий цикл, а с 2006 года останавливается на ремонт один раз в два года. Последний раз капитальный ремонт на «ЛИНИКе» проводился в 2008 году.

Справка УНИАН. Лисичанский НПЗ (Луганская обл.) – второй по мощности в Украине завод, способный ежегодно перерабатывать 16 млн. тонн нефти. Завод принадлежит российско-британскому холдингу ТНК-ВР.

ЗАО "ЛИНИК", которое является собственником производственных мощностей Лисичанского НПЗ, входит в группу компаний ТНК-ВР в Украине.

Группа ТНК-ВР входит в десятку крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти. Компания создана в 2003 году в результате слияния нефтяных и газовых активов компании ВР в России и нефтегазовых активов консорциума Альфа, Аксесс/Ренова (ААР).