В Одесский порт доставлена третья партия нефти для Беларуси

Танкер "Дженмар дифенс" с венесуэльской нефтью для Беларуси пришвартовался сегодня у причала нефтегазового терминала Одесского морского торгового порта.

Как сообщили УНИАН в диспетчерской нефтегазового терминала, в танках судна свыше 80 тыс. тонн углеводородного сырья. Перевалку третьей партии нефти в емкости нефтебазы порта планируется осуществить в течение четырех дней. Затем ее доставят железнодорожными цистернами на Мозырский НПЗ в Беларусь.

Как сообщал ранее УНИАН, в мае 2010 года Беларусь начала поставлять для Мозырского нефтеперерабатывающего завода нефть из Венесуэлы через территорию Украины. В мае-июне через Одесский торговый морской порт в Беларусь транспортировано 160 тысяч тонн венесуэльской нефти. В течение года через Одесский морской торговый порт, согласно достигнутым договоренностям, будет поставлено на Мозырский НПЗ для дальнейшей переработки и реализации около 4 млн. тонн венесуэльской нефти. Предыдущую партию в 80 тыс. тонн углеводородного сырья доставил в порт 19 июня танкер "Минерва София".