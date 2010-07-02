Украина и РФ могут определиться с партнерством до конца года

Украина и Россия могут договориться о форме партнерства в газовой сфере до конца текущего года.

Об этом сказал первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ сегодня в Ялте в ходе Международного инвестиционного форума «Финансирование посткризисных экономик государств – участников СНГ. Актуальные проблемы. Новые возможности», сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьера.

«Есть несколько моделей сотрудничества: создание совместного предприятия, газовый консорциум. Я думаю, что до конца года мы сможем определиться с формой сотрудничества», - отметил А.КЛЮЕВ.

Как сообщал УНИАН, 28 мая председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР по итогам встречи в Москве с министром топлива и энергетики Украины Юрием БОЙКО сообщил, что совместное предприятие с участием ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на первом этапе может быть создано на паритетных основах.

«Первым шагом может стать создание совместного предприятия двух компаний на паритетных основах - 50 на 50. Сейчас необходимо определиться с перечнем активов, которые могли бы быть внесены в совместное предприятие каждой из сторон», - сказал А.МИЛЛЕР.