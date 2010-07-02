Украина готовится к вывозу урана

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Украина готовится к вывозу со своей территории высокообогащенного урана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил на совместной с Государственным секретарем США Хилари КЛИНТОН пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Киеве.

Глава государства в очередной раз высоко оценил договоренности с США в сфере ядерной безопасности, достигнутые в апреле этого года в Вашингтоне.

В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что на сегодняшний день процесс выполнения Украиной своих международных обязательств, касающихся избавления от запасов высокообогащенного урана уже фактически начался.

«Сейчас проходит подготовительная работа, результатом которой будет единоразовый вывоз высокообогащенного урана с ввозом в Украину низкообогащенного урана, а также технологий, оборудования для наших научных центров», - сказал Президент Украины.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля в США Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ во время встречи с Президентом США Бараком ОБАМОЙ заявил, что Украина откажется от около 90 кг обогащенного урана. В совместном заявлении глав государств, обнародованном по результатам встречи, отмечается, что Б.ОБАМА положительно оценивает решение Украины отказаться от всего запаса высокообогащенного урана в обмен на необходимую техническую и финансовую помощь в этом вопросе со стороны Соединенных Штатов.