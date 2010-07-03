Грищенко: Украина не будет иметь прямой зависимости от РФ

Украина больше не будет иметь прямой газовой зависимости от России, заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО в прямом эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» в пятницу вечером.

«Мы знаем одно, что линейной зависимости от России мы больше не будем иметь. Не потому что мы против нее, мы просто хотим найти взаимоприемлемый баланс интересов. И думаю, что не так уж много времени нужно, чтобы умные люди и здесь, и в Москве поняли, в чем он заключается», - отметил министр.

По его словам, Украина имеет сильные позиции в вопросе транзита газа независимо от позиций или эмоций какого-либо государства. Министр подчеркнул, что путь поставок газа из России и Центральной Азии в Европу через Украину является наиболее надежным, поскольку пролегает по суше. «Любая авария, она нейтрализуется на протяжении нескольких часов», - отметил он.

Как сказал К.ГРИЩЕНКО, самое главное преимущество украинской газотранспортной системы заключается в том, что она уже существует и ее нужно лишь немного модернизировать. «Для чего вкладывать от 20 до 25 миллиардов... А мы знаем, как во время тендера предлагают минимальные цены, а затем они взлетают вдвое. Зачем тратить огромные средства (на строительство новой трубы – УНИАН), к тому же ЕС нужно спасать Грецию, не дай Бог, еще несколько стран. Зачем заниматься тем, что не имеет никаких оснований в реальной экономике», - подчеркнул он.

К.ГРИЩЕНКО отметил, что именно такую позицию Украина пытается донести до своих партнеров в России и Европейском Союзе, чтобы формула отношений в этой сфере отвечала национальным интересам трех сторон: производителя, потребителя и транзитера.