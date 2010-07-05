Энергоатом нарастил выпуск электроэнергии до 43,7 млрд.кВт/ч

По оперативным данным, в январе-июне текущего года энергогенерирующие мощности НАЭК «Энергоатом» увеличили выработку электроэнергии на 6,4%, или 2,628 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 43,725 млрд. кВт/ч.

Об этом УНИАН сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, АЭС компании в январе-июне т.г. увеличили выработку на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 43,619 млрд. кВт/ч.

За отчетный период Запорожская АЭС (ЗАЭС) увеличила выработку электроэнергии на 1,1% – до 19,654 млрд. кВт/ч, Хмельницкая АЭС (ХАЭС) – на 24%, до 7,343 млрд. кВт/ч, Ривненская АЭС (РАЭС) – на 16,2%, до 8,263 млрд. кВт/ч.

В то же время Южно-Украинская АЭС (ЮУАЭС) без учета каскада ГЭС-ГАЭС сократила выработку на 1,5% – до 8,358 млрд. кВт/ч.

Выработка электроэнергии на Ташлыкской ГЭС и Александровской ГАЭС, входящих в состав Южного энергоузла, в январе-июне т.г. сократилась на 21,7% – до 105,1 млн. кВт/ч.

На генмощностях обособленного подразделения «Донузлавская ВЭС», перешедшего в управление компании в прошлом году, в январе-июне выработано 1,389 млн. кВт/ч электроэнергии.

По оперативным данным, в первом полугодии т.г. «Энергоатом» отпустил ГП «Энергорынок» 41,115 млрд. кВт/ч электроэнергии, что на 6,7%, или 2,572 млрд. кВт/ч, больше, чем за январь-июнь 2009 года.

Доля генмощностей компании в отечественном производстве электроэнергии в январе-июне т.г. составила 46,7%, в июне – 50,4%.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) АЭС в январе-июне 2010 года составил 72,6% против 68,2% в январе-июне 2009 года. При этом по итогам первого полугодия наибольший КИУМ был зафиксирован на ХАЭС – 84,5%, наименьший – на ЮУАЭС – 64,2%.

В январе-июне т.г. зафиксировано 11 учетных нарушений в работе АЭС против 5 нарушений за аналогичный период 2009 года.

Недовыработка электроэнергии на АЭС из-за нарушений составила 1,356 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает, что в 2010 году полезный отпуск электроэнергии генмощностями компании составит 81,583 млрд. кВт/ч, объем выработки – около 87 млрд. кВт/ч.

В 2009 году НАЭК «Энергоатом» сократил производство электроэнергии на 7,72%, или 6,962 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2008 годом – до 83,155 млрд. кВт/ч.

Справка УНИАН. ГП «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Компания объединяет четыре действующие украинские атомные электростанции с 15 энергоблоками, а также Ташлыкскую ГАЭС и Александровскую ГЭС суммарной установленной мощностью 14 139,5 МВт.

На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.