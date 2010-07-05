Россия отменит для Беларуси таможенные пошлины на нефть

Таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты будут сняты для Беларуси после подписания и ратификации страной всего пакета документов по созданию Единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана. Об этом сегодня в Астане сообщил вице-премьер Белоруссии Андрей Кобяков, передает корреспондент БЕЛТА.

Соответствующее решение закреплено в протоколе об отдельных временных изъятиях из режима функционирования единой таможенной территории Таможенного союза, который подписан одновременно с решением в введении в действие Таможенного кодекса.

Таким образом, таможенные пошлины на нефть и нефтепродукты для Белоруссии будут сняты автоматически, не дожидаясь, когда документы по ЕЭП подпишут и ратифицируют Россия и Казахстан.