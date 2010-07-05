Предприятия ТКЭ неудовлетворительно погашают долги за газ
Заявляет «Газ Украины»
ДК «Газ Украины» заявляет, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) неудовлетворительно погашают накопленную задолженность за потребленный природный газ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».
В сообщении отмечается, что за прошедшую неделю предприятия ТКЭ уменьшили задолженность за потребленный газ приблизительно на 1%.
По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 2.07.2010 предприятия ТКЭ оплатили лишь 74% от стоимости природного газа, потребленного с 01.10.2009. Задолженность теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» за этот период превышает 2,5 млрд. грн.
Наибольшие долги за газ за период с 01.10.2009 накопили предприятия ТКЭ Донецкой (490 млн. грн.), Днепропетровской (351 млн. грн.), Харьковской (279 млн. грн.), Луганской (282 млн. грн.), Одесской (142 млн. грн.), Киевской (103 млн. грн.) областей, а также АР Крым (100 млн. грн.).
Долг киевской энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» остается прежним - свыше 2 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 47%).
Предприятия ТКЭ трех областей - Николаевской, Черновицкой и Полтавской - обеспечили расчеты на уровне свыше 90% за потребленный с 01.10.2009 природный газ. В то же время за этот период теплопроизводители Закарпатья рассчитались лишь на 38%, Луганской обл. – 45%, Житомирской обл. – 59%, г. Севастополя – 55%.
Кроме того, предприятия ТКЭ медлят с погашением задолженности за газ, потребленный на протяжении предыдущего отопительного сезона 2008-2009 гг. Сумма их долга перед компанией за этот период – свыше 1,9 млрд. грн. (оплата – 78%).
Компания отмечает, что неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного управления ими со стороны местных органов власти.
Также компания указывает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и подготовки к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.
Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины "О теплоснабжении" ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.
В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.