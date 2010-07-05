Предприятия ТКЭ неудовлетворительно погашают долги за газ

ДК «Газ Украины» заявляет, что предприятия коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) неудовлетворительно погашают накопленную задолженность за потребленный природный газ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что за прошедшую неделю предприятия ТКЭ уменьшили задолженность за потребленный газ приблизительно на 1%.

По данным оперативного мониторинга, по состоянию на 2.07.2010 предприятия ТКЭ оплатили лишь 74% от стоимости природного газа, потребленного с 01.10.2009. Задолженность теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» за этот период превышает 2,5 млрд. грн.

Наибольшие долги за газ за период с 01.10.2009 накопили предприятия ТКЭ Донецкой (490 млн. грн.), Днепропетровской (351 млн. грн.), Харьковской (279 млн. грн.), Луганской (282 млн. грн.), Одесской (142 млн. грн.), Киевской (103 млн. грн.) областей, а также АР Крым (100 млн. грн.).

Долг киевской энергокомпании АЭК «Киевэнерго» перед ДК «Газ Украины» остается прежним - свыше 2 млрд. грн. (уровень оплаты в 2010 г. - 47%).

Предприятия ТКЭ трех областей - Николаевской, Черновицкой и Полтавской - обеспечили расчеты на уровне свыше 90% за потребленный с 01.10.2009 природный газ. В то же время за этот период теплопроизводители Закарпатья рассчитались лишь на 38%, Луганской обл. – 45%, Житомирской обл. – 59%, г. Севастополя – 55%.

Кроме того, предприятия ТКЭ медлят с погашением задолженности за газ, потребленный на протяжении предыдущего отопительного сезона 2008-2009 гг. Сумма их долга перед компанией за этот период – свыше 1,9 млрд. грн. (оплата – 78%).

Компания отмечает, что неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного управления ими со стороны местных органов власти.

Также компания указывает, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ и подготовки к новому отопительному сезону 2010-2011 гг.

Справка УНИАН. Согласно положениям статьи 13 Закона Украины "О теплоснабжении" ответственность за теплоснабжение возложена на органы местного самоуправления.

В соответствии с требованиями постановления Кабинета министров Украины от 27.12.2001 г. №1729 импортированный природный газ реализуется в Украине лишь при условии стопроцентной оплаты потребителями использованного природного газа.