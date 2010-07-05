«Северный поток» достиг европейского материка

Первая нитка газопровода «Северный поток» достигла европейского материка.

Об этом УНИАН сообщили в компании Nord Stream.

«3 июля 2010 г. первая нитка газопровода «Северный поток» достигла материка», - говорится в сообщении.

Отмечается, что первая нитка газопровода вышла на сушу в Лубмине (Германия).

«Только что «Северный поток» впервые достиг европейского материка, а здесь, в Лубмине, подошел к тому пункту, в котором ВИНГАЗ проектирует и уже строит станцию сдачи-приемки газа, а также сухопутные газопроводы OPAL и NEL», - сказал руководитель проекта компании Nord Stream AG со стороны немецких партнеров Георг НОВАК.

Также сообщается, что на борту судна-трубоукладчика «Castoro Dieci», бросившего якорь почти в километре от пункта выхода газопровода на берег, с 28 июня идет сварка; здесь трубы, длина каждой из которых составляет около 12 метров, свариваются в одну нитку - первую нитку газопровода.

«Каждый час магистраль прирастает на 24 метра в длину, а на берег ее вытягивает высокомощная лебедка, установленная на суше". Выход второй нитки на сушу намечен на середину июля, отмечают в компании.

По информации Nord Stream, осенью 2011 года начнется подача газа из «Северного потока» на строящуюся сейчас станцию сдачи-приемки. Там газ вначале будет проходить очистку и подогреваться до нужной температуры. Затем будут измеряться качество, количество и давление газа. После этого по газопроводу OPAL протяженностью 470 километров природный газ будет транспортироваться в южном направлении, по территории Мекленбурга - Передней Померании, Бранденбурга и Саксонии, до границы между Германией и Чехией в районе Ольбернхау, что в Рудных горах; после того как газ пройдет половину этого пути, на станции, расположенной южнее Берлина, его давление снова будет нагнетаться до 100 бар.

Сообщается, что сейчас ведется подготовка к строительству зданий и котельной станции сдачи-приемки. Первый камень станции был заложен еще в феврале этого года. В ноябре 2010 года начнется установка высоконапорного оборудования станции, что в перспективе позволит транспортировать до 55 миллиардов кубометров природного газа, поступающего по «Северному потоку».

Кроме этого отмечается, что строительство газопровода OPAL ведется с сентября 2009 года. На всех участках строительства, между Лубмином и Рудными горами, работа идет полным ходом. Сейчас строительство продвигается почти на 2,5 тысячи метров в сутки.

«Мы очень довольны такими темпами строительства и полностью успеваем за планом-графиком», - сказал руководитель проекта «OPAL» в компании ВИНГАЗ Ханс-Георг ЭГЕЛЬКАМП.

Газопровод OPAL, для строительства которого используются трубы диаметром 1,4 метра, - самый крупный из всех европейских газопроводов. ВИНГАЗ строит его по поручению компаний OPAL NEL TRANSPORT GmbH и E.ON Ruhrgas AG.

Из суммарных 470 километров газопровода 260 километров труб уже сварено, а летом этого года трубы более чем на половине трассы будут уложены в траншею.

Наряду с газопроводом OPAL запланировано построить и газопровод NEL. Он пройдет от места выхода «Северного потока» на сушу мимо Шверина и Гамбурга до Реденского газохранилища в Нижней Саксонии. Как и OPAL, газопровод NEL предназначен для того, чтобы соединить «Северный поток» с европейской сетью магистральных газопроводов.

Справка УНИАН. Газопровод Nord Stream (Северный поток) должен соединить Россию и Евросоюз через акваторию Балтийского моря от Выборга до Грайфсвальда (Германия). Проект реализуют «Газпром» и немецкие компании E.ON и BASF.

Как ожидается, первая нитка Nord Stream мощностью 27 миллионов тонн газа в год будет построена к 2011 году, а вторая аналогичной мощности - к 2012 году.