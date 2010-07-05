Путин: РФ готова использовать украинское машиностроение

РФ готова использовать возможности украинского машиностроения для строительства АЭС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН сказал на заседании Президиума Правительства РФ.

«Мы готовы использовать возможности украинских машиностроительных заводов для выполнения контрактов по строительству атомной электростанции. Как в наших странах, так и на рынках третьих стран мы можем работать в атомной энергетике», - сказал В.ПУТИН.