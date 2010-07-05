Путин: РФ готова использовать украинское машиностроение
17:14, 05 июля 2010Энергетика
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Для строительства АЭС
РФ готова использовать возможности украинского машиностроения для строительства АЭС.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН сказал на заседании Президиума Правительства РФ.
«Мы готовы использовать возможности украинских машиностроительных заводов для выполнения контрактов по строительству атомной электростанции. Как в наших странах, так и на рынках третьих стран мы можем работать в атомной энергетике», - сказал В.ПУТИН.
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