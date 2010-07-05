ВСК планирует заслушать представителя РУЭ и Тимошенко

Временная следственная комиссия Верховной Рады по расследованию фактов коррупционной деятельности компании «РосУкрЭнерго» и ареста бывшего председателя Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО на следующем заседании планирует заслушать представителя совета директоров «РосУкрЭнерго», а также бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли члены комиссии сегодня на первом заседании ВСК.

Кроме того, на следующем заседании они планируют заслушать информацию бывшего министра топлива и энергетики Юрия ПРОДАНА, а также нынешнего министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО.

Также члены ВСК Валерий БОНДЫК (фракция Партии регионов) и Владимир АРЬЕВ (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) намерены провести встречу с А.МАКАРЕНКО, чтобы на следующем заседании доложить комиссии о его версии событий вокруг растаможивания 11 млрд. кубометров газа в январе 2009 года.

Члены комиссии предварительно достигли договоренности, что следующее заседание ВСК состоится 12 июля 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, на заседании комиссии председатель ВСК Роман ЗВАРИЧ отметил, что комиссия обратится с официальным запросом в Государственную исполнительную службу по поводу предоставления информации о том, открыто ли производство относительно выполнения решения Стокгольмского арбитражного суда.

Кроме того, ВСК на следующем заседании планирует заслушать формацию генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО и председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО относительно обстоятельств задержания и содержания А.МАКАРЕНКО.

«Мы приглашали их на сегодня, но они не пришли, потому наше приглашение остается в силе», - сказал председатель ВСК.

Как сообщал УНИАН, 1 июля парламент создал Временную следственную комиссию Верховной Рады Украины относительно решения Стокгольмского арбитражного суда, расследования фактов коррупционной деятельности ЗАО «РосУкрЭнерго» и причастности к этому должностных лиц органов государственной власти и ареста экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО.

Как известно, Стокгольмский арбитражный суд 8 июня 2010 года вынес решение в длительном хозяйственном споре между компанией “РосУкрЭнерго” и НАК "Нафтогаз Украины", обязав украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа, и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров.

Это решение является следующим после принятого Стокгольмским арбитражным судом решения от 30 марта 2010 года о возмещении “РосУкрЭнерго” около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту нанесения убытков государству.

23 июня Главное следственное управление СБУ возбудило против экс-председателя Государственной таможенной службы А.МАКАРЕНКО уголовное дело по факту служебной халатности по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.