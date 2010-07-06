Цена нефти на IСE продолжила падение

Цены нефти на торгах в Лондоне 5 июля снизились на фоне опасений замедления темпов восстановления мировой экономики и макроэкономических данных из США.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,18 доллара - до 71,47 долларов за баррель, передает Reuters.

В Нью-Йорке в понедельник торги не проводятся, так как в США выходной, перенесенный с воскресенья - Дня независимости.

На нефтяные цены негативно влияют данные прошлой недели об уменьшении количества рабочих мест в США - крупнейшем мировом потребителе энергоресурсов.