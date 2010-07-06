Украина увеличила добычу угля до 35,9 млн. тонн

Угледобывающие предприятия Украины, по оперативным данным, в январе-июне 2010 года увеличили добычу рядового угля на 3%, или 1,072 млн. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 36,951 млн. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве угольной промышленности Украины.

Согласно сообщению, добыча коксующегося угля за шесть месяцев т.г. выросла на 2,9%, или 363 тыс. тонн, – до 12,961 млн. тонн, энергетического – на 3%, или 710 тыс. тонн, – до 23,990 млн. тонн.

Угледобывающие предприятия сферы управления Минуглепрома в январе-июне 2010 года перевыполнили установленное министерством плановое задание по добыче угля на 3,7%, или 655,7 тыс. тонн, в том числе по добыче коксующегося угля – на 3,2%, или 132,7 тыс. тонн, энергетического – на 3,8%, или 523 тыс. тонн.

Предприятия Минуглепрома в январе-июне т.г. добыли 18,585 млн. тонн рядового угля, в том числе коксующегося – 4,235 млн. тонн, энергетического – 14,350 млн. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году угледобывающие предприятия Украины сократили добычу угля на 7%, или 5,436 млн. тонн, по сравнению с 2008 годом – до 72,219 млн. тонн. Добыча коксующегося угля за 2009 год сократилась на 4,3%, или 1,143 тыс. тонн, – до 26,494 млн. тонн, энергетического – на 8,4%, или 4,292 млн. тонн, – до 46,725 млн. тонн.

Минуглепром прогнозирует, что по итогам 2010 года государственные шахты нарастят добычу рядового угля на 1,8%, или 0,7 млн. тонн, – до 39,1 млн. тонн.