IFC направит в Украину до 2016 года не менее 100 млн. долл.

International Finance Corporation (IFC), член группы Всемирного банка, направит на реализацию программы инвестиций в ресурсоэффективность в Украине с 2010 по 2015 год как минимум 100 млн. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель программы инвестиций в ресурсоэффективность и более чистое производство IFC в Европе и Центральной Азии Яна ГОРБАТЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, цель программы - стимулирование инвестиций в проекты, которые нацелены на более эффективное использование ресурсов, содействие внедрению лучших практик в сфере ресурсоэффективности. Также программа будет помогать улучшать экономическую результативность и экологические характеристики деятельности украинских компаний, преимущественно из сектора агробизнеса.

«Фокусом программы будет работа в секторе агробизнеса, который является приоритетным для IFC в Украине», - добавила руководитель программы.

При этом она сообщила, что программа имеет три составные части: прямое консультирование и финансирование, информирование и государственная политика.

Также Я.ГОРБАТЕНКО отметила, что при реализации программы инвестиций в ресурсоэффективность в Украине IFC стремится достичь: по крайней мере 150 млн. долл. инвестиций в проекты, нацеленные на ресурсоэффективность (100 млн. долл. собственные ресурсы IFC и 50 млн. долл. - другие источники); сбережения энергии в объеме 100 тыс. МВт/ч ежегодно; ежегодного уменьшения объема отходов в размере 150 тыс. тонн; сбережения 2 млн. литров воды; предупреждения выброса свыше 230 тыс. тонн парниковых газов в год.

Справка УНИАН. International Finance Corporation (IFC) - член группы Всемирного банка. За 2009 финансовый год IFC инвестировал 14,5 млрд. долл., что способствовало притоку капитала в развивающиеся страны во время финансового кризиса.