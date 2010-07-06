Украина ожидает подписания договора о покупке 10% акций МЦОУ

Государственный концерн «Ядерное топливо» и гокорпорация «Росатом» (РФ) планируют в августе подписать договор купли продажи 10% акций Международного центра обогащения урана в Ангарске.

Об этом сообщается на официальном сайте украинского предприятия.

Согласно сообщению, во вторник, 6 июля Минэкономики согласовала концерну приобретение пакета акций МЦОУ по упрощенной процедуре (с одним учатником).

Справка УНИАН. Украина намерена присоединиться к деятельности МЦОУ, участниками которого являются «Росэнергоатом» с 90% пакетом акций и «Казатомпром» с пакетом акций 10%, путем приобретения 10% акций предприятия. Предполагается, что участником концерна с украинской стороны выступит вновь созданный концерн «Ядерное топливо», который за собственные средства выкупит 10% пакет акций центра. По оценкам Минтопэнерго, стоимость указанного пакета для Украины может обойтись в сумму около 100 тыс. долл.

Международный центр по обогащению урана планируется организовать в Ангарске (Иркутская обл.) на базе ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат» (АЭХК). Учредительные документы о создании центра подписали в октябре 2006 года российское ОАО «Техснабэкспорт» и НАК «Казатомпром». О своём желании сотрудничать в рамках МЦОУ ранее заявляли Казахстан и Армения. МЦОУ создаётся как коммерческое предприятие. АЭХК, занимающийся обогащением оружейного топлива, выведен из списка стратегических предприятий, поэтому юридических препятствий для начала работы международного центра на его базе нет. Запуск обогатительных мощностей в рамках СП запланирован на 2013 год.

В настоящее время в мире существуют две организации по предоставлению услуг по обогащению урана под международным контролем EURODIF и URENCO.