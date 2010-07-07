Нефть продолжает дешеветь

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 6 июля, снизились на фоне роста американских фондовых рынков и опасений инвесторов относительно замедления темпов восстановления мировой экономики, передает АР.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость августовских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 0,16 доллара - до 71,98 доллара за баррель.

Цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,02 доллара - до 71,45 доллара за баррель.