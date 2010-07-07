Деньги МВФ не будут использовны для погашения долга перед РУЭ
Заявил Тигипко
Средства кредита Международного валютного фонда (МВФ) не будут использоваться для погашения долга НАК «Нафтогаз Украины» перед компанией «РосУкрЭнерго».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.
«В бюджете статьи на возврат денег «РосУкрЭнерго» я не видел, потому что там ее просто нет. Поэтому эти средства не будут использоваться на возврат (долга перед РУЭ – УНИАН)», – сказал С.ТИГИПКО.
При этом он еще раз подчеркнул, что средства, привлеченные Украиной у МВФ, будут направляться преимущественно на пополнение золотовалютных резервов страны и частично – на покрытие дефицита бюджета.
Как сообщал УНИАН, 8 июня 2010 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение в длительном хозяйственном споре между компанией «РосУкрЭнерго» и НАК «Нафтогаз Украины», обязав украинскую компанию вернуть швейцарскому трейдеру изъятые в январе 2009 года 11 млрд. кубометров газа и передать в качестве неустойки еще 1,1 млрд. кубометров.
Это решение является следующим после принятого Стокгольмским арбитражным судом решения от 30 марта 2010 года о возмещении «РосУкрЭнерго» около 200 млн. долларов за разные нарушения «Нафтогазом» условий контрактов на поставку, транзит и хранение газа.
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