Кожемякин: БЮТ будет настаивать на рассмотрении вопроса РУЭ

Фракция БЮТ будет настаивать на рассмотрении завтра на заседании Верховной Рады первым вопросом проект постановления “О некоторых вопросах в связи с решениями Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК “Нафтогаз Украины” против ЗАО “РосУкрЭнерго”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН в интервью журналистам.

Он отметил, что также фракция БЮТ будет настаивать на рассмотрении завтра проекта закона “Об обеспечении энергетической безопасности Украины”.

Сегодня эти два вопроса были включены в повестку дня работы парламента.

Как сообщал УНИАН, 5 июля народные депутаты Сергей СОБОЛЕВ и Роман ЗВАРИЧ зарегистрировали во ВР проект постановления “О некоторых вопросах в связи с решениями Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу НАК “Нафтогаз Украины” против ЗАО “РосУкрЭнерго”.

Они предлагают обязать Кабинет министров Украины запретить «Нафтогазу» использовать природный газ, предназначенный для потребления в Украине, а также оборотные и другие средства компании для погашения любых долговых обязательств перед компанией “РосУкрЭнерго” в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Также депутаты предлагают запретить Кабинету министров Украины использовать бюджетные средства и средства, предоставленные Украине международными финансовыми организациями, для погашения любых долговых обязательств НАК перед РУЭ в соответствии с решениями международных судебных инстанций.

Кроме того, депутаты предлагают запретить Кабмину без разрешения Верховной Рады, оформленного соответствующим постановлением, осуществлять любые шаги с целью погашения долговых обязательств «Нафтогаза» перед RosUkrEnergo.