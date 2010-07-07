Кабмин отложил утверждение финплана «Нафтогаза»
Документ нужно доработать
Кабинет министров Украины отложил утверждение финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.
«Документ не рассматривался. Его необходимо доработать», - сказал министр.
Напомним, что соответствующий вопрос был внесен в повестку дня сегодняшнего заседания правительства.
Как сообщал УНИАН, 23 июня Ю. БОЙКО на заседании Кабинета министров заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.
«Учитывая все меры, которые были предприняты в последнее время компанией, - сокращение расходов и увеличение доходной части - мы выходим с минимальным дефицитом, который определен в финансовом плане. Это 1% ВВП», - сказал Ю.БОЙКО.
Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.
Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.