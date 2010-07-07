Кабмин отложил утверждение финплана «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины отложил утверждение финансового плана НАК «Нафтогаз Украины» на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО.

«Документ не рассматривался. Его необходимо доработать», - сказал министр.

Напомним, что соответствующий вопрос был внесен в повестку дня сегодняшнего заседания правительства.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Ю. БОЙКО на заседании Кабинета министров заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» планирует завершить текущий год с дефицитом не более 1% ВВП.

«Учитывая все меры, которые были предприняты в последнее время компанией, - сокращение расходов и увеличение доходной части - мы выходим с минимальным дефицитом, который определен в финансовом плане. Это 1% ВВП», - сказал Ю.БОЙКО.

Ранее премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявлял, что дефицит «Нафтогаза» на конец текущего года составит 10 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.